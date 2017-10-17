В Москве призывают автовладельцев поменять резину на зимнюю

В московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили водителей столичного региона о необходимости в ближайшие дни сменить летнюю резину на зимнюю.

В ЦОДД напомнили о прогнозе синоптиков, прогнозирующих на следующей неделе первые ночные заморозки. Температура в ночное время опустится ниже нуля. "Своевременная смена резины позволит быть готовым к неблагоприятным погодным условиям, а также избежать очередей в шиномонтаж", - отметили в ЦОДД.

Автовладельцам советуют проверить работу автомобильного аккумулятора, который на холоде может разрядиться.

ЦОДД призывает водителей быть более внимательными на дороге. "Манера вождения в зимний период значительно отличается от теплого времени года. Автолюбителям необходимо помнить о более длинном пути торможения автомобиля и о недопустимости резких торможений и перестроений",— подчеркнули в организации.

Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют ночные заморозки в Москве к концу недели, и может выпасть небольшой снег.