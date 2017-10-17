В Волгограде не справились с созданием комфортной среды

В областном центре не успевают с благоустройством дворов даже в центре города. Согласно муниципальным контрактам дворы должны были сдать еще 1 октября, однако до сих пор работы далеки от завершения. Пока власти говорят о «комфортной среде» и благоустройстве, жители города утопают в грязи и рискуют переломать ноги, выбираясь ежедневно на работу и в школу.



ИА «Волга-Каспий» сообщает, что несколько дворов в Центральном районе заметно выбились из сроков благоустройства. Отставание объясняют разными причинами – не к месту припаркованными автомобилями, долгими согласованиями, непогодой. Однако сдать объекты должны были более двух недель назад – и до сих пор работа идет крайне вяло – на паре объектов работает тяжелая техника и несколько рабочих: это улицы Мира, 20, Комсомольская, 10, а также проспект Ленина, 20. Во дворе по улице Мира, 20 уже установлены бордюрные камни, заасфальтирована большая часть внутридворовых дорог, продолжается укладка щебеня. Парковку же так и не довели до ума, равно как и детскую площадку – старые формы демонтировали, и на этом пока остановились – выкорчеванные обломки лежат без присмотра, в зоне доступа для детей



Сейчас двор по улице Мира 20 делится на три части:

1) Там, где положен свежий асфальт, сверху политый смолой. Здесь, кажется, можно спокойно ходить - но смола не затвердела, она липнет и остается на подошвах. Вокруг колодцев дыры – даже в светлое время суток приходится внимательно смотреть под ноги. У недоделанной дороги на зеленой зоне валяются неубранные ветки, вокруг дворового фонтана и площадки насыпали гравий и примяли его, так что ходить там проблематично, а на высокой платформе или на каблуках – тем более.

2) Часть двора, где продолжаются работы. Переломать ноги здесь элементарно: дорога забита спец техникой - катки, грузовики, все остальное пространство перерыто, поднят асфальт. Возмущением здесь готов поделиться каждый прохожий:



- Грязища ужасная. Живешь в центре города, а выходишь со своего двора как свинья. Выйти отсюда можно через арку, где не совсем застыл бетон и сквозной проезд, где тоже чистым не останешься, - поделилась мнением Елена Панферова, местный житель.

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