Единый центр казачьей культуры создадут в Волгоградской области

Волгоградская область станет первым субъектом, в котором будет реализован проект Регионального казачьего культурно-просветительного центра. Вопрос объединения казаков региона был поднят накануне на выездном заседании комиссии по развитию казачьей культуры Совета при Президенте РФ.



В ходе мероприятия о формировании в регионах центров казачьей культуры сообщил статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Александр Журавский. Он отметил, что Волгоградская область станет первым регионом, где появится такое объединение.



По словам председателя комитета культуры Волгоградской области Владимира Попкова, центр казачества планируется создать на базе Волгоградского государственного института искусств и культуры. Основной задачей центра станет сохранение и развитие традиционной культуры казачества.



Стоит сказать, что в регионе на данный момент действует 5 окружных казачьих обществ войскового казачьего общества «Великое войско Донское», которые подразделяются на 85 хуторских и станичных обществ.

по сообщению портала "СоцИнформБюро"