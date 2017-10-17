Центр Екатеринбурга могут закрыть для частного автотранспорта

Центр столицы Урала могут закрыть для проезда автомобилей, сообщает портал "Повестка дня". При этом, общественный транспорт будет двигаться по старым маршрутам.

- Несмотря на то, что являюсь автомобилистом, я понимаю, что центр города на сегодняшний день - это все-таки площадка для жителей, для людей, это прогулочные и парковые зоны, и лучше бы, если бы здесь был только общественный транспорт, - заявил заместитель главы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, экономике и финансам Андрей Корюков.

Напомним, условия для автомобилистов в центре Екатеринбурга становятся все более жесткими. Вначале были введены платные парковки, а в прошлом году в мэрии заявили, что конечной целью транспортной реформы в городе будет принуждение горожан передвигаться, преимущественно, на общественном транспорте.