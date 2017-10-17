РМК победила в номинации «Социально ответственная компания года»

Русская медная компания стала лучшей в номинации «Социально ответственная компания года» в XI конкурсе «Российская горная награда», который каждый год проводится в рамках горнопромышленного форума «МАЙНЕКС Россия 2017».

Достижения Русской медной компании весьма внушительны. За два года компания реализовала несколько соцпроектов в муниципальных образованиях своего присутствия. Капремонт детских садов и школ, развитие дополнительного образования детей, ремонт и строительство спортивных объектов, медицинских и спортивных учреждений, благоустройство территории и развитие инфраструктуры и многое другое.

Напомним, что за эти годы состоялось уже два спортивных праздника на звание самого сильного школьника. В них поучаствовали общим счетом более 7.5 тысяч ребят. Также были установлены 16 воркаут-площадок на Среднем и Южном Урале, на которые направлено более 40 миллионов рублей.

Масштабной стала работа по преображению Карабаша. Она началась в этом году. Здесь запланировано строительство многоквартирных домов и дорог, ремонт систем водоснабжения и канализации, газопровода и многое другое. Кроме того, запланирована реконструкция и строительство целого ряда социальных объектов, развитие досуговых и рекреационных зон города. Уже сдан первый большой спортобъект — стадион «Металлург», на который затрачено порядка 220 миллионов рублей.

Как отметила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова, компания ставит в приоритет развитие территории своего присутствия. Активная социальная политика – один из базовых принципов бизнес-концепции Русской медной компании «Умная медь». «Умная медь» – это стандарт высокотехнологичного, эффективного и ответственного производства, который РМК внедряет на своих предприятиях. Он заключается в сочетании современных технологий, соблюдения интересов территорий присутствия и ответственного отношения к окружающей среде для выпуска высококачественной меди.

- От имени Русской медной компании благодарю экспертов наградного комитета и организаторов форума МАЙНЕКС Россия за высокую оценку нашей деятельности, - отметила Анна Шабарова.

Напомним, что в РМК трудятся более 8,5 тысяч специалистов, и за последние пять лет она выплатила в качестве налогов свыше 22 миллиардов рублей.