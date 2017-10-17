Названы случаи, когда суды не смогут лишать родительских прав

Верховный суд РФ сообщил, когда граждан не смогут лишать родительских прав.

Суды не будут выносить подобных решений в отношении людей, которые находятся в тяжелых жизненных обстоятельствах. В проекте постановления пленума Верховного суда уточняется, что лица, не выполняющие свои родительские обязанности из-за непростой ситуации или хронических заболеваний (это не касается алкоголизма и наркомании), не могут быть лишены родительских прав.

Однако, как подчеркивает РИА "Новости", если ребенку угрожает опасность из-за поведения родителей, то суд вправе ограничить отца или мать в правах.