Две тысячи ветеранов ВОВ до сих пор ждут жильё

Около 2,5 тысяч участников Великой Отечественной войны и членов их семей все еще стоят в очереди за жильём. Власти уже не первый год обещают разобраться с проблемой бесквартирных фронтовиков.

С 2008 года бюджет выделил ветеранам более 300 млрд рублей для улучшения жилищных условий. Минстрой обещает, что две трети нуждающихся ветеранов ВОВ получат жилье уже в этом году.

Но, предположительно, ветеранов, нуждающихся в жилье, в стране больше, чем показывает статистика Минстроя, - пишет "Независимая газета". Недавно в СМИ прошла информация о том, что 92-летний ветеран ВОВ умер в своем аварийном доме, так и не сумев добиться улучшения жилищных условий.

Обеспечение ветеранов ВОВ, имеющих право на соответствующую социальную поддержку, жильем действует согласно Федеральному закону от 12 января 1995 года «О ветеранах» и производится на основании указа президента РФ от 7 мая 2008 года «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) 1941–1945 годов».