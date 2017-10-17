В России выявили новую схему телефонного мошенничества

В России недавно выявили новую схему телефонного мошенничества.

Злоумышленники звонят гражданам и, представляясь сотрудниками банка или компании, предоставляющей услуги мобильной связи, просят нажать некоторые клавиши на устройстве. После этого мошенники получают доступ к SIM-карте, а также к личному кабинету в мобильном банке, привязанному к данному номеру, передает издание "Известия".

Подобные случаи были зафиксированы в РФ уже давно, однако в последнее время население таким образом обманывают все чаще. Эксперты призывают не выполнять никаких требований по телефону и класть трубку при любых подозрительных обстоятельствах.