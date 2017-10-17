Челябинск назвали одним из самых передовых городов России

На этой неделе в Сочи состоялся всероссийский форум «Управление территориями - технология будущего», на котором определялись наиболее передовые города страны. Одним из лучших мегаполисов России был назван Челябинск.

Общественное движение «Клуб руководителей муниципальной сферы» пригласило на встречу мэров 60 городов. Лучшие определялись по нескольким факторам: устойчивый социально-экономический рост, благоустройство, развитие информационных систем, доступность муниципальных услуг и органов власти, профессиональная репутация руководства и консолидированные усилия жителей, направленные на всестороннее гармоничное развитие территории. По итогам анализа одним из самых передовых городов страны была признана столица Южного Урала.

- Высокую оценку Челябинску дали аналитики, которые ежегодно изучают процессы, происходящие в разных населенных пунктах страны, - отметил пресс-секретарь главы Челябинска Владимир Сафонов.

Как отмечают организаторы форума, «включение муниципалитетов в перечень не носит сравнительный характер - лауреатом конкурса может стать населенный пункт, имеющий скромные возможности, трудности в экологии и благоустройстве, но последовательно делающий шаги в направлении развития».

Высокая оценка города, тем не менее, контрастирует с общим настроением горожан, которые регулярно жалуются на промышленные выбросы и состояние муниципальных дорог. Однако гости города постоянно отмечают широкие городские магистрали Челябинска, ровный асфальт и ухоженные тротуары.

А вот что действительно вызывает нарекания, так это состояние атмосферного воздуха. Впрочем, и в этом направлении есть положительные изменения, о чем говорят местные экологи.