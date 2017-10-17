Претензии П. Дурова к А. Розенбергу разгораются по законам жанра детектива

Долгая дружба, предательство и как итог – иск на сто миллионов рублей. Громкий скандал вокруг основателя «Вконтакте» Павла Дурова, его брата Николая и бывшего сотрудника соцсети Антона Розенберга разгорелся 18 сентября.

История напоминает детектив. У каждого из героев своя «правда» и свои претензии.

В команду «Вконтакте» Розенберг попал в июне 2007 – спустя семь месяцев после запуска сайта. На работу его пригласил сам Николай, занимавший должность технического директора. Друга детства сделал первым системным администратором, а затем – своим заместителем.

В 2013 году Дуровы начали работу над новым проектом – программой для обмена сообщениями «Телеграф». Разработкой занималась одноименная компания, которую учредили братья. Впоследствии название программы сменилось на «Телеграм», а вот юрлицо переименовывать не стали. От ценного кадра в виде Розенберга бизнесмены отказываться не стали.

Все изменилось в январе 2017. Дружба длиной в 25 лет рухнула одним днем. Причина тому – женщина. Как в этой истории и без нее?

- Я узнал, что Николай втайне меня ненавидит, потому что влюблен в мою девушку и будущую жену и проявляет к ней знаки внимания у меня за спиной. Эти предательство, подлость и лицемерие были для меня невыразимой дичью, и я, естественно, тут же сказал Николаю все, что по этому поводу думаю. Тогда же Николай отключил мне доступ на работе, - пишет Антон. Дальше события развивались стремительно. После конфликта Антон Розенберг лишился работы. С такой выходкой начальства программист мириться не стал. Добиваться справедливости Розенберг решил через суд.

Свои претензии к бывшему работодателю он изложил не только в исковом заявлении, но и на странице в соцсети. «Телеграфу» это не понравилось. В августе Антон получил встречный иск на невероятную сумму – 100 миллионов рублей. Согласно официальной информации, компьютерщика обвиняют в разглашение коммерческой тайны, которые понесли за собой большие убытки.

Иски между друзьями будут рассматриваться в октябре.

По материалам сайтов Paperpaper.ru yaplakal.com lenta.ru rassian.rt.com