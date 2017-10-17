В Ленобласти наступило осенне-«мусорное» обострение

Во Всеволожске мусор не вывозят из-за долгов ЖСК перед монополистом, в Заклинье Лужского района поставили мусорные контейнеры, хотя жители об этом не просили, а в Сосновом Бору забывают вернуть «тару» после вывоза мусора.

В социальных сетях появились жалобы и публикации из разных населенных пунктов, объединенные одной темой: проблемами с вывозом бытовых отходов.

Во Всеволожске от домов 12/2 и 14 по улице Вокка перестали вывозить мусор. Журналисты местной газеты "Всеволожск. Городская жизнь" выяснили, что проблемы в долгах. ЖСК «Всеволожский-2» задолжал поставщику тепла и воды «Всеволожские тепловые сети» за его услуги. «Всеволожские тепловые сети» являются также посредником, который собирает с жителей платежи за вывоз мусора и перечисляет во «Всеволожск-Спецтранс», которая и вывозит бытовые отходы. Деньги, которые ВТС должны были перечислить «мусорщикам», они просто оставили себе в счет погашения задолженности ЖСК «Всеволожский-2». «Всеволожск-Спецтранс», не получив денег, остановил работу. Местная администрация действия ВТС понимает, но не считает законными. Возможно, для разрешения конфликта придется привлекать прокуратуру.

Бывает, жители жалуются на отсутствие мусорных контейнеров, а жительница поселка Заклинье Лужского района недовольна их установкой. Мусорные контейнеры поставили напротив ее дома на улице Боровой, и теперь она постоянно наблюдает мусор и беспорядок на контейнерной площадке.

Жители подозревают, что управляющая компания специально переставила контейнеры за пределы своей территории, чтобы не убирать то, что разлетается. Кстати, вывозить мусор стали еще реже, а иногда забывают вернуть контейнер на место. «Титанжилком» пояснил, что контейнер он перенес не по своей воле. Жильцы пятого и шестого подъездов пожаловались, что мусорный контейнер размещен с нарушением САНПиН 2.1.22645-10, и управляющая компания переставила его на место, которое указала городская администрация.

Вывозом мусора по договору с УК занимается ООО «Город-сервис», и «Титанжилком» пообещала потребовать, чтобы обязательства по договору возчики мусора выполняли полностью.

(По материалам сайтов rg.ru neva.versia.ru ok-inform.ru)