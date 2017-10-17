В Москве может появиться Центральный дом видеоблогера

Во вторник, 17 октября, к мэру Москвы Сергею Собянину обратился с просьбой самый молодой депутат Госдумы от партии ЛДПР.

Василий Власов призвал градоначальника создать в столице Центральный дом видеоблогера. 22-летний политик подчеркнул, что в современном мире информационные технологии "пронизывают" жизнь каждого человека, вследствие чего у российской молодежи есть все шансы преуспеть в сфере информационных технологий.

Как уточняет ТАСС, Власов убежден, что сфера видеоблогинга сейчас развивается очень быстро, поэтому следует создавать специализированную инфраструктуру для молодых людей.