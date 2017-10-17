Памятник «Героям Донбасса» открыт в Ростове-на-Дону в парке имени Островского. Церемония открытия первого в России памятника добровольцам, воевавшим на юго-востоке Украины, состоялась 16 октября.

На церемонии открытия выступили глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченк, помощник президента РФ Владислав Сурков, мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев. Ростовский глава заявил: «Мы открываем мемориал в честь тех людей, которые ценою своих жизней доказали, что можно сохранить русский мир». Захарченко в своем выступлении вспомнил Арсена Павлова - «Моторолу».

«Моторола» погиб ровно год назад. Ему открыли памятник в Донецке. «Он отдал свою жизнь за те идеалы и веру, которыми жил и в которые верил. Всем добровольцам, всем жителям РФ, жителям Ростова - огромный поклон от жителей ДНР», - сказал Захарченко.

Открытие памятника «Героям Донбасса» приурочено к третьему съезду организации «Союз добровольцев Донбасса».