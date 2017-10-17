Стало известно, о чем люди чаще всего врут на сайтах знакомств

Специалисты провели исследование и узнали, о чем люди чаще всего врут на сайтах знакомств.

Выяснилось, что не менее 57 процентов опрошенных опубликовали на своих страничках недостоверные данные. Как сообщает сегодня RT, ссылаясь на анализ компании "Лаборатория Касперского", посетители сайтов знакомств зачастую хотят впечатлить своих собеседников. Чаще всего были зафиксированы фальшивые "личные" фотографии и некоторые "манипуляции" с возрастом.

Нередко мужчины и женщины предоставляют лживую информацию о своей профессии, а также "увеличивают" свой достаток. Иногда подобные действия направлены на то, чтобы уличить в измене своего партнера.