Минздрав одобрил предложение о запрете курения у подъездов жилых домов

В Министерстве здравоохранения России поддерживают идею о запрете курения у входа в жилые дома.

Об этом стало известно из проекта отзыва кабинета министров на поправки в действующий "антитабачный" закон. Как уточняет издание "Известия", в Минздраве выступили за запрет курения на улице на расстоянии менее десяти метров от подъездов.

В настоящий момент проект отзыва ведомства находится на согласовании в Роспотребнадзоре, Минстрое, МЭР, Минфине, а также Минюсте.

Напомним, что сейчас в РФ действует "антитабачный" закон, который был принят в 2013 году. Согласно основным положениям, курение запрещено на территории школ, вузов, больниц, стадионов, кафе, ресторанов, вокзалов, гостиниц, а также в поездах и самолетах.