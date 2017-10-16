Бывшая жена Марьянова рассказала о нереализованных планах актера

Первая жена Дмитрия Марьянова Татьяна Скороходова, которая сейчас живет в Иркутске, получила трагические известия о смерти актера утром 16 октября. Несмотря на развод, пара поддерживала теплые, дружественные отношения.

Они периодически созванивались и делились друг с другом своими намерениями. Скороходова рассказала, что они созванивались с Дмитрием весной текущего года. Творческий деятель находился на подъеме и хотел заниматься спортом, а также вести активный образ жизни. Ему последнее время поступало много предложений, роли и в кино предлагали, и в театре.

Ранее стало известно, что главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по факту гибели актера Дмитрия Марьянова.

Хотя с момента смерти популярного актера Дмитрия Марьянова прошло еще совсем мало времени, российские СМИ уже пытаются вычислить, как пройдет раздел его наследства.