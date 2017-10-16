Большинство россиян против того, чтобы президентом страны была женщина

Опросив 1,6 тысячи респондентов в возрасте в 137 населенных пунктах страны, специалисты выяснили, что 71 % из них в целом поддерживают участие женщин в политической жизни. Против выступают 24 %.

При этом 34% опрошенных заявили о своем желании видеть женщину президентом страны в ближайшие 10–15 лет. Впрочем, 53% эту идею не поддержали.

39 % россиян не смогли назвать имя той, кто мог бы занять пост № 1. Остальные упомянули спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко (6,1 %), политика Ирину Хакамаду (1,4 %) и официального представителя МИД РФ Марию Захарову (1 %).

Таковы данные социологического исследования, проведенного «Левада‐центром».

Ранее стало известно, что столица России стала четвертой в рейтинге самых безопасных для женщин мегаполисов, уступив Лондону, Токио и Парижу. Исследование проводила компания Thomson Reuters Foundation.