В Севастополе заложили капсулу с посланием для молодежи 2067 года

В Севастополе участники саммита студенческих лидеров стран СНГ и региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов заложили капсулу с обращением к студентам 2067 года.

Мероприятие прошло на территории Севастопольского государственного университета.

В Севастополь для участия в региональной программе XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов приехали 50 молодых людей из 28 стран мира. Они знакомились с историей Севастополя, посещали достопримечательности города.

Послание к молодежи 2067 года российские и иностранные участники разрабатывали все время, которое они находились В городе. Сегодня оно было зачитано на торжественном мероприятии закладки капсулы. В нем, в частности, сказано, что у нынешней молодежи "мечты только о лучшем: о мире, о дружбе, о процветании наших народов". В тексте также содержатся пожелания будущему поколению "помнить о своей истории и гордиться своей страной".

Замгубернатора Севастополя Юрий Кривов заложил капсулу с посланием, а гости и студенты госуниверситета выпустили в небо воздушные шары.