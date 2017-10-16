Власти Керчи выступили против гей-парадов

Глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН пообещал не допустить проведения в городе гей-парадов и других акций, пропагандирующих однополые связи.

Такая реакция последовала после того, как в администрацию поступили уведомления о проведении шествия в защиту лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Организатором акции выступил Николай АЛЕКСЕЕВ, основатель московского гей-прайда и неформальный лидер ЛГБТ-движения.

В прошлом году он же пытался провести гей-парады на территории Севастополя и Симферополя, однако тогда ему было отказано. Глава республики Сергей АКСЕНОВ тогда заявил, что органы власти не позволят «пропагандировать то, что противоречит моральным ценностям народов Крыма и вызывает возмущение и отвращение у подавляющего большинства крымчан».

БОРОЗДИН отметил, что поддерживает слова крымского премьера. Сама идея провести в городе-герое подобную акцию кажется ему «оскорбительной и кощунственной», пишут "Аргументы недели - Керчь".

«Безусловно, данные уведомления будут рассмотрены администрацией города согласно действующему законодательству и подготовлен ответ, но уверяю, что гей-парадов и иных акций, пропагандирующих однополые связи в городе не будет», – цитируют БОРОЗДИНА в пресс-службе администрации Керчи.