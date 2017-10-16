Голосование по благоустройству территорий начинается завтра в Подмосковье

Народное голосование по благоустройству дворовых территорий в Подмосковье стартует на сайте «Добродел» завтра, 17 октября. Жители смогут сами принять решение, в каких дворах необходимо провести ремонт.

На сайте предложат 7,5 тысяч территорий, в которых работы по благоустройству планируется провести в ближайшие несколько лет. В список не вошли дворы, в которых благоустройство проводилось позже 2015 года, а также дворы, построенные менее 5 лет назад.

Голосование закончится 27 октября.