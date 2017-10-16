Музей авиации Перми устроил распродажу деталей техники

В Перми музей авиации объявил распродажу. В его запасниках хранится много деталей самолетов и вертолетов, которые не используются в экспозиции и не представляют исторической ценности. Но могут пригодиться авиаторам или дизайнера, сообщает ОТР.

Музей частный. По словам его хозяина, деньги, вырученные от продажи, пойдут на развитие экспозиции. В качестве торговой площадки он выбрал социальные сети. Правда, пока покупателей немного.