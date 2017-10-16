Музей авиации Перми устроил распродажу деталей техники
16 октября 2017, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]
В Перми музей авиации объявил распродажу. В его запасниках хранится много деталей самолетов и вертолетов, которые не используются в экспозиции и не представляют исторической ценности. Но могут пригодиться авиаторам или дизайнера, сообщает ОТР.
Музей частный. По словам его хозяина, деньги, вырученные от продажи, пойдут на развитие экспозиции. В качестве торговой площадки он выбрал социальные сети. Правда, пока покупателей немного.
Сергей Павлов, владелец музея авиации: "Пока я только продавал иллюминаторы от Ту-134. Люди их покупают, потому что из них можно выпилить иллюминаторы для других самолетов. В Москву мы отправили. То есть это вот у людей, предположим, разбился иллюминатор, а покупать плекс (он дико дорогой), еще и не купишь. А взять от старого самолета и выпилить – пожалуйста".
Музей был основан в 2000 году. Его фонд состоит из техники, которая осталась от расформированного военного авиаучилища.