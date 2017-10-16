Внешнеполитический тренд Крыма

Крымский полуостров снова посетила официальный представитель МИД России Мария ЗАХАРОВА. На этот раз она провела встречу с крымскими журналистами и поговорила о Крыме, России, и, конечно, Украине. Подробности в материале «Аргументов недели – Крым».

Трудно не заметить, что в последнее время ЗАХАРОВА зачастила на полуостров: то приезжает в «Артек», то на различные форумы и встречи. Объясняется это тем, что ее часто приглашают в Крым на разные мероприятия и она соглашается.

Во время своих визитов представитель МИД не успела ознакомиться со всеми достопримечательностями, однако с особым восхищением отметила Воронцовский дворец в Алупке.

«Я была в Воронцовском дворце и была потрясена. Мое любимое растение – глициния, и там заросли глициний, море, сам дворец и парк. Я была поражена, не думала, что так красиво. Я вообще люблю все, что связано с красивыми садами и насаждениями», – сказала ЗАХАРОВА.

В пятницу, 13 октября, гостья из Москвы посетила Симферополь по приглашению местных журналистов. Как ни странно, мероприятие назвали «творческой встречей». Непонятно, каким творчеством занимается представитель министерства иностранных дел, но на встречу съехалось немало народу.

Большая часть обсуждаемых вопросов, так или иначе, сводилась к общественно-политической ситуации в Украине. ЗАХАРОВА заявила, что нужно иметь сильный иммунитет, чтобы не поддаться чудовищной украинской пропаганде.

В связи с этим представитель МИД призвала крымских журналистов чаще писать материалы на английском языке, чтобы доносить информацию о Крыме до международного сообщества, а также посоветовала не пренебрегать общением с иностранными коллегами. Она пригласила журналистов из Крыма войти в пул для освещения деятельности МИД России и участвовать в поездках министра иностранных дел РФ Сергея ЛАВРОВА, почеркнув, что дипломатическое ведомство готово представить им любую поддержку, пишут "Аргументы недели - Крым".

Кроме того, ЗАХАРОВА рассказала, что в планах есть организация телемоста между Крымом и штаб-квартирой ООН.

«Есть такая идея сделать телемост со штаб-квартирой ООН. Столько раз слово «Крым» говорилось с площадки ООН, что будет правильно, если у вас будет возможность пообщаться напрямую с кем-то оттуда: журналистами или общественными организациями», – сказала она.

Что касается непризнания мировым сообществом Крыма частью Российской Федерации, то ЗАХАРОВА считает, что на это не нужно обращать внимания: «Это сугубо внутренние проблемы государств, занимающих такую позицию».

«Нужно быть заточенными не на внешнюю реакцию, а на планомерную работу. Зачем нам каждый раз оглядываться на заявления, что кто-то Крым признает, а кто-то не признает? Разве эти заявления влияют на вашу жизнь? Не думаю, что сильно влияют. Основной тренд – это ежедневная, кропотливая работа. Когда Крым и материковая Россия будут абсолютным единым организмом, тогда не надо будет слушать, кто Крым признает, а кто не признает», – отметила гостья.

В этой связи представитель МИД довольно коротко и иронично прокомментировала недавнее признание Крыма Северной Кореей: «Жизнь заиграла новыми красками, да?».

Но в то же время она поблагодарила страны, которые признают сложившуюся «новую реальность», имея в виду российский статус Крыма.