Синоптики прогнозируют заморозки в Москве к концу недели

Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют ночные заморозки в Москве к концу недели. По данным метеорологов, на фоне роста атмосферного давления в пятницу, 20 октября, ночью прогнозируется от минус 1 градуса до плюс 4 градусов.

Днем в столичном регионе температура воздуха составит плюс 3-8 градусов. Ночью - без осадков. Днем возможны небольшие дожди. Специалисты по погоде отмечают, что данные показатели будут соответствовать климатической норме конца второй декады октября.