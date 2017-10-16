В Крыму снова хотят сделать пляжи закрытыми

Член комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Евгений МИХАЙЛОВ предлагает ограничить доступ на пляжи пансионатов и домов отдыха. В этом его поддержал новый министр курортов и туризма Вадим ВОЛЧЕНКО, совершив фатальную ошибку.

Такое мнение «Аргументам недели – Крым» высказал общественник Александр ТАЛИПОВ.

«Свое выступление МИХАЙЛОВ аргументировал тем, что дошел до консенсуса в этом вопросе с новым министром курортов и туризма. У нас эти министры сменялись как раз после очередных заявлений о том, что пляжи будут закрытыми. Поэтому тут министр может повторить ошибку своих предшественников, при которых поднимался вопрос закрытых пляжей», – заявил общественник.

Он напомнил, что согласно российскому законодательству, граждане имеют право на безусловный и бесплатный проход на пляжные территории, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Береговая полоса шириной 20 метров должна быть общедоступной. «Хотелки» каких-то депутатов, которые пытаются у своих пансионатов делать закрытые пляжи, это лишь их личные желания и показывают, для чего они пришли во власть», – добавил ТАЛИПОВ.