Севастополец едва не задушил чужого ребенка

В Севастополе прохожий напал на 11-летнего ребенка. Информация о неадекватном мужчине, который регулярно нападает на горожан, появилась в местных СМИ и социальных соцсетях.

По сообщениям очевидцев, в минувшие выходные мужчина схватил за горло и принялся душить мальчика, катавшегося на гироскутере на улице Шевченко. Напавший также угрожал ребенку, что он его обольет бензином и сожжет.

Некоторые севастопольцы отмечают, что мужчина уже неоднократно нападал на женщин с колясками, портил детские площадки, и кидался в прохожих петардами, пишут "Аргументы недели".

В МВД Севастполя заявили, что официального заявления об инциденте не поступало. А Следственный комитет также проводит проверку по этому сообщению, пишет «Искра».