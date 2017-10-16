В Челябинске пройдет второй Уральский продовольственный форум

С 20 по 23 октября в Ледовой Арене «Трактор» (ул. 250 лет Челябинска, 38) состоится второй Уральский продовольственный форум, в рамках которого пройдет выставка «АгроПродЭкспо. Урожай - 2017».

В выставке примут участие более 120 предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности Южного Урала, также из Свердловской, Курганской, Волгоградской областей, Алтайского края, Башкирии, Удмуртии, республики Казахстан и др.

Для специалистов агропромышленного комплекса будут представлены сельскохозяйственная техника, комбикормовое оборудование, аппараты для производства масла и жмыха, гидрооборудование и запчасти, ветеринарные товары. Для предприятий пищевой промышленности будут презентованы самые современные технологии производства и необходимые ингредиенты. Кроме этого на выставке сельхозпроизводители, фермеры представят по доступным ценам свежие, экологически чистые продукты питания, произведенные собственным трудом, напитки. Здесь же можно будет найти тару и упаковку, удобрения, средства защиты растений, ветеринарная и племенная работа в животноводстве, наука и технологии в сельском хозяйстве.

В форуме и на выставке примут участие руководители агропромышленного комплекса, перерабатывающей и пищевой промышленности и представители торговли. На форуме обсудят новые инвестиционные возможности, проблемы и перспективы отрасли. Программа форума включит в себя более 10 деловых программ мероприятий, а также Профессиональный конкурс-дегустацию продуктов питания и напитков, конкурс по дизайну упаковки пищевых продуктов «PackProdExpo», конкурс «Магазин года» и другие мероприятия.

Выставка и форум проходят в соответствие с постановление Губернатора Челябинской области и при поддержке Министерства сельского хозяйства Челябинской области, Администрации города Челябинска, Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Челябинской области.

Партнерами мероприятия выступили газеты «Губерния», «Южноуральская панорама», «Московский комсомолец-Урал», «Вечерний Челябинск», «Коммерсантъ», «Комсомольская правда», деловой портал Челябинска – «Деловой квартал», радио «Бизнес FM». Технический партнер «Артезианская вода».