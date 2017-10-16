Глава ПФР Дроздов опроверг заявление Счетной палаты о сокращении реальных пенсий

Председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что страховые пенсии в реальном выражении будут расти в ближайшие три года. Счетная палата России ранее заявила о сокращении пенсий в реальном выражении в 2018-2020 гг на 1,6%.

По словам Дроздова, "пенсии сокращаться не будут по той простой причине, что они индексируются по инфляции, как минимум, а в следующем году даже выше инфляции на 0,5%".

Глава ПФР пояснил, что аудиторы в расчетах учитывают пенсии работающих пенсионеров, индексация которых отменена с 2016 года, - сообщает RNS.

По словам Дроздова, "там может быть путаница пенсии работающих и неработающих". "Аудиторы считают средний индекс, а у нас же работающим не индексируется, и получается, когда ты начинаешь все замешивать в одну корзину, то там может быть такая история. Если мы говорим о пенсиях неработающих, которые индексируется, у нас в следующем году индексация выше инфляции на 0,5%, а дальше по фактической инфляции, то есть она будет расти наоборот в реальном выражении", - объяснил глава ПФР.