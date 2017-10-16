Акушерский пункт в Еткуле обеспечили стабильной электроэнергией

Фельдшерско-акушерский пункт в Еткульском районе обеспечили стабильной и бесперебойной подачей электроэнергии. Все работы выполнили специалисты «Челябэнерго».

Энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» закончили техприсоединение к электросетям нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в поселке Лесной Еткульского района.

Теперь новый медпункт, который нужен для оказания доврачебной первичной медико-санитарной помощи, подключен к мощности 9 кВт.

Цена этого присоединения для льготников составила - 550 рублей (на мощность до 15 кВт).