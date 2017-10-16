Свердловский губернатор проверил ход благоустройства Екатеринбурга

Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб представил губернатору области Евению Куйваеву перечень объектов, работы на которых начнутся в 2018 году, а также доложил о ходе работ на проспекте Ленина и Макаровском мосту.



«В настоящее время завершаются сезонные работы на проспекте Ленина и идет благоустройство территории вокруг Дворца молодежи и Центрального стадиона. В целом сезонные работы выполнены на 95 %. Уже завтра мы ожидаем последнюю поставку гранита, и подрядчик примет все меры для того, чтобы завершить все работы качественно и в срок — до конца этой недели. Строительство ведется только в ночное время, никаких перекрытий там не запланировано», — сказал Александр Якоб.