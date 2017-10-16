Генпрокуратура: нарушений при выделении субсидии на фильм «Матильда» не выявлено

Генеральная прокуратура РФ рассмотрела обращение депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской о возможных нарушениях законодательства при производстве фильма Алексея Учителя «Матильда».

По данным Генпрокуратуры, экспертным советом при Минкультуры России и специалистами Санкт-Петербургского университета исследовано содержание фильма.

Надзорное ведомство не выявило нарушений при выделении Фондом кино субсидии на фильм «Матильда», а также на при выдаче Минкультом прокатного удостоверения кинокартине Алексея Учителя.

В ведомстве отметили, что проведенная МВД РФ с участием психологов и лингвистов проверка показала, что «в трейлере кинокартины отсутствуют признаки возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, влекущие уголовную ответственность», - сообщает RNS.

«Нарушений законодательства при выделении Фондом кино субсидии для финансирования кинокартины, а также при выдаче Минкультуры России прокатного удостоверения не выявлено», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.