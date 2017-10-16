Борис Дубровский потребовал отчет у глав, которые сорвали отопительный сезон

В Копейске и Троицке этой осенью был сорван старт отопительного сезона. Совместными усилиями проблемы были решены, однако глава региона Борис Дубровский потребовал отчет у глав этих муниципалитетов, почему они поздно спохватились и начали работать только после того, как возникла проблема.

Напомним, что в Копейске и Троицке была сорвана подача тепла из-за смены теплоснабжающих организаций. Однако решать эту проблему нужно было до официального старта отопительного сезона, уверен глава Южного Урала Борис Дубровский.

- Важно сделать выводы, понять причины этих случаев, - сказал Борис Дубровский. - Когда мы все вместе сосредоточились на устранении дефектов, которые не позволяли нам организовать отопительный сезон своевременно, – мы с этим справились.

Губернатор потребовал глав муниципальных образований дать ответ, почему энергичная работа началась только после возникновения проблемы.

- Считаю, что это должно быть предметом глубокого всестороннего анализа, и мы должны свои выводы сделать вместе с главами, - сказал губернатор.

Замгубернатора Сергей Шаль уточнил, что сейчас тепло подано во все дома и соцобъекты. Местами еще регулируется гидравлический режим, но все мероприятия ведутся в рабочем порядке.

- В муниципалитетах причиной проблем стала смена теплоснабжающих организаций перед самым началом отопительного сезона, - отметил Сергей Шаль. - Новым организациям предстоит заново выстраивать систему работы, минстрой им помогает.