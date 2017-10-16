В екатеринбургском парке культуры запретили фотосъемку

В Екатеринбурге на входе в Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского появились объявления о запрете на фото- и видеосъемку, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В настоящее время прокуратура Октябрьского района проводит проверку. Представитель администрации вызван в надзорное ведомство для дачи объяснений. Кроме того устанавливается, начаты ли фактически действовать ограничения.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.