Проезд в метро Екатеринбурга можно оплачивать банковской картой

В екатеринбургском метро в тестовом режиме запустили бесконтактную систему оплаты проезда: с помощью банковских карт платежных систем MasterCard (Pay Pass), VISA (Pay Wave), «МИР», а также с помощью платежных систем мобильных телефонов ApplePay, SamsungPay, AndroidPay, об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургского метрополитена.



Теперь, чтобы оплатить проезд, достаточно приложить банковскую карту или мобильный телефон к считывающему устройству на турникетах. При этом стоимость не изменится и составит 28 рублей. Пока таким образом можно рассчитаться на трех станциях: «Ботаническая», «Площадь 1905 года» и «Уральская». Скоро оборудование установят и на других станциях.