Счетная палата выявила нехватку миллиардов рублей на повышение зарплат врачей

Счетная палата Российской Федерации выявила нехватку 43,1 миллиарда рублей для выполнения майских указов по повышению зарплат медицинских работников.

Согласно проекту бюджета ФОМС, предусмотрено увеличение расходов фонда на 330 миллиардов рублей в 2018 году на финансирование обязательств регионов по повышению зарплат врачей, среднего и младшего персонала согласно указам президента от 7 мая 2012 года.

Аудиторы СП отметили, что при расчете зарплаты всех категорий медработников ФОМС применил единый коэффициент, отражающий долю средств ОМС в структуре зарплаты врачей. При этом доля средств ОМС в зарплате среднего и младшего медперсонала выше, чем у врачей, - сообщает RNS.

"Счетной палатой проведен перерасчет потребности в расходах ОМС на заработную плату, который показал, что 43,1 млрд. руб. может не хватить для достижения необходимого уровня оплаты труда медицинских работников", — говорится в заключении СП.

Счетная палата подготовила заключение на проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".