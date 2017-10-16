Основатель Telegram намерен собрать команду юристов для решения дела о штрафе

Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров намерен собрать команду юристов, которые займутся делом о штрафе.

Предполагается, что специалисты приступят к работе в ближайшие пару дней. Павел Дуров на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" сообщил, что все юристы, которые желают заняться делом о штрафе в размере 800 тысяч рублей и имеют большой опыт работы, могут связаться с ним.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что мировой суд N383 Мещанского района Москвы обязал руководство Telegram выплатить штраф за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений пользователей.