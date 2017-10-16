Песков: речи о блокировке Telegram в России не идёт

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что речи о блокировке Telegram в России в настоящее время не идёт. Суд в Москве оштрафовал компанию Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: "Пока, насколько я знаю, о блокировке речи не идёт. Есть судебное решение, которое я не могу комментировать, но в данном случае каких-то разговоров о блокировке сейчас не ведётся", - передает RT.

"Аргументы недели" писали, что у руководства мессенджера есть 10 дней на обжалование вышеуказанного решения.