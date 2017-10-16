Борис Дубровский поздравил работников дорожного хозяйства

В минувшую пятницу, 13 октября, глава Южного Урала Борис Дубровский провел торжественный прием в честь Дня работников дорожного хозяйства. Лучшие специалисты получили почетные грамоты из рук губернатора.



Губернатор рассказал, что лично проехал по новой дороге, ведущей из Златоуста в Миасс и оценил быстроту и комфорт путепровода.



- Сегодня в поле вашего зрения – почти 20 тысяч километров дорог, сотни мостов, развязок, транспортных объектов, - отметил Борис Дубровский. - В ваших руках – новые технологии, современные дорожные покрытия и высокопроизводительная техника. Уверен, что ваш профессионализм, опыт и ответственность всегда будут главным гарантом надежности, безопасности и долговечности южноуральских дорог.



Кроме почетных грамот губернатора, которые были вручены лучшим работникам, дорожники получили награды от министра дорожного хозяйства и транспорта Дмитрия Микулика.



Отметим, что в текущем году объем дорожного фонда региона составил 12,6 миллиардов рублей. Только в 4 квартале планируется ввести в эксплуатацию более 50 км автодорог регионального значения и 26,3 км местных дорог, которые были заново отстроены или прошли полную реконструкцию. Также удастся закончить капремонт на 67 километрах областных магистралей, уложить 480 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и ввести в эксплуатацию почти 6 километров новых автодорог в Челябинске.