Разделяй и царствуй: проблемы утилизации на Ставрополье

Во второй половине XX века человечество столкнулось с глобальными экологическими проблемами, и одной из таких проблем стало образование огромного количества мусора и рост опасных свалок. Люди – прежде всего в развитых странах – стали очень много производить, потреблять и… выбрасывать.



Во всё большем числе стран раздельный сбор отходов и их переработка выбирается как приоритет в системе обращения отходов. При таком подходе к утилизации мусора снижается уровень загрязнения воды, воздуха, значительно сокращается объём не только тех отходов, которые попадают на полигоны, но и объём промышленных отходов – ведь нужно меньше добывать и обрабатывать ресурсов для создания новых товаров. Таким образом, благодаря вторичной переработке сберегаются ценные природные ресурсы, что невозможно, например, при мусоросжигании. В отдельных странах (Дании, Японии, Швеции, Бельгии, Австрии и других) объём переработки доходит до 50 и более процентов и постоянно растёт.



К сожалению, в списке стран, рационально подходящих к решению мусорной проблемы, Росси нет. По негласному мнению экспертов, на данный момент в своём экологическом развитии мы отстаём в этом вопросе от продвинутых стран на несколько десятков лет. И, что прискорбно, мало что делаем, чтобы исправить эту ситуацию. Нет, громких заявлений и правильных слов говорится настолько много, что если хотя бы десятая часть деклараций была воплощена, то давно бы уже в вопросах природосбережения, а не только балета, мы бы были впереди планеты всей.



Класс опасности



На днях министерство ЖКХ Ставропольского края обнародовало своеобразное обращение к жителям региона. Чиновники в очередной раз озаботились тем, что несознательное население валит в мусорный бачок всё без разбора – хлебные корки и ртутные термометры, арбузную кожуру и люминесцентные лампы, батарейки и полиэтиленовые пакеты. Между тем, напоминает министерство, «выделяют пять классов опасности бытовых отходов. К I и II классам относятся самые опасные отходы. Это батарейки, люминисцентные лампы и ртутные термометры. Их нужно утилизировать особым образом. В противном случае, попадая на свалку, этот «коктейль» отравляет воздух, почву и воду. Например, одна батарейка способна отравить 400 литров воды или загрязнить до 20 квадратов почвы. К III и IV классам опасности относятся умеренно опасные и малоопасные отходы. Это в том числе нефтесодержащие отходы, медные провода, несортированные твёрдые коммунальные отходы. И, наконец, V класс опасности (смёт, бумага и т.д.) не представляет опасности из-за минимальной степени воздействия на окружающую среду. Отходы IV и V классов после сортировки разрешается утилизировать обычным способом».

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