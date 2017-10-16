ФАС предложила упростить продажу презервативов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подготовила ряд предложений для упрощения продаж презервативов в рамках государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ. ФАС предлагает снизить цены на презервативы.

Для расширения ассортимента презервативов в аптечных и торговых сетях, а также снижения цен и увеличения доступности барьерных контрацептивов предлагается установить вендинговые аппараты с презервативами нижней ценовой категории.

ФАС также предлагает предусмотреть возможность ускоренной регистрации контрацептивов и установить фиксированный размер предельной платы за проведение испытаний презервативов при их госрегистрации, - сообщается на сайте службы.

Напомним, минувшим летом участники молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" пожаловались главе Роспотребнадзора Анне Поповой на дороговизну презервативов. Главный санитарный врач России пообещала передать жалобу руководителю ФАС Игорю Артемьеву.