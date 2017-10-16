Армен Джигарханян «прячется» от своей жены в больнице

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская нашла своего мужа - советского актера Армена Джигарханяна в одной из московских больниц. Предполагается, что несколько дней назад актер поссорился со своей супругой и уехал с приятелями в неизвестном направлении, перестав выходить на связь. Однако полицейские, которые помогли Цымбалюк-Романовской найти ее мужа, сказали, что он отказывается ее видеть.

По словам жены артиста, у Джигарханяна диабет, его привезли в клинику в очень тяжелом состоянии, «почти в состоянии комы».

Ранее мы сообщали, что Джигарханян подал на свою жену заявление в полицию. Якобы артист обвинил супругу в попытках его убить, чтобы окончательно завладеть всем его имуществом.