Водителям могут разрешить обжаловать штрафы ГИБДД удаленно

Обжалование "писем счастья" от ГИБДД собираются упростить. В Госдуме намерены разработать законопроект, который позволит автовладельцам дистанционно отменять ошибочно выписанные штрафы с камер наблюдения.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков пояснил, что основанием для автоматического аннулирования документа без участия автовладельца станут технические ошибки в постановлении о наложении штрафа, полученном по почте,- пишет "Парламентская газета".

Система фото-видеофиксации правонарушений одной из первых заработала в Москве. Ежедневно через центр фото-видеофиксации проходит около 200 тысяч материалов по нарушениям ПДД. Сличает номер и марку автомобиля на фото с базой данных, определяет владельцев машин-нарушительниц и оформляет штрафные постановления компьютер. Но иногда искусственный интеллект даёт сбой.