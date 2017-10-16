Ольга Романовская обвинила в обмане победителя «Битвы экстрасенсов»

Певица Ольга Романовская, бывшая солистка группы «ВИА Гра» вдохновленная передачей «Битва экстрасенсов» решила обратиться к одному из ее победителей и была сильно разочарована. Вокалистка призналась, что когда-то была большой поклонницей проекта и не пропускала ни одну передачу. Однако теперь Ольга почти не смотрит новый сезон шоу, а если и делает это, то уже не испытывает прежнего трепета и восторга.

А все потому что, как сообщает сама певица, посещение мага было похоже на консультацию у плохого психолога. Талантов, которые экстрасенс демонстрировал во время участия в проекте, он не проявил, а только сильно разочаровал VIP-клиентку, которая заплатила за визит круглую сумму.

«Оставив неприличную сумму и потратив полчаса на то, что сама рассказала по требованию экстрасенса многое о себе, я получила короткий и не очень хороший сеанс у слабенького психолога. Даже обладая информацией, человек составил совершенно «левый» рисунок моей жизни, при этом раскидывая какой-то пасьянс, именуемый раскладом, на стертых картах... Никаких талантов, показываемых в передаче, экстрасенс не проявил», - рассказала в своем микроблоге о визите к магу Ольга Романовская.

Певица не называет имени человека, с которым ей пришлось общаться. Вероятно, чтобы не быть втянутой в грандиозный скандал.

Напомним, не так давно про программу «Битва экстрасенсов» появились дискредитирующие ее сведения о том, что вся она – не что иное, как постановка. Первым резкое заявление весной этого сделал бывший ведущий проекта Михаил Пореченков. «Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье! Да, полностью. А что тут не разглашать? Правду говорю» - с присущей ему иронией заявил Михаил в прямом эфире одной из радиостанций.