Министерство связи и и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) назвало размер финансовых затрат, которые потребуются от операторов для выполнения "антитеррористических законов Яровой".

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил, что ведомство подготовило документы, регулирующие внедрение положений пакета антитеррористических законов ("пакета Яровой") и внесет их в правительство уже в ближайшее время, в октябре.

По словам Никифорова, Министерство предлагает параметры хранения информации и расчет того, какие финансовые затраты потребуются от операторов, - сообщает ТАСС. "Сегодня речь идет о десятках миллиардов рублей в расчете на одного оператора. Это не триллион, не сотни миллиардов рублей, а десятки. На этапе старта это может быть чуть больше, но в целом даже в трехлетней перспективе это менее сотни миллиардов рублей на одного оператора в год", - сообщил министр.