Ростуризм рекомендует россиянам опасаться гепатита А в Европе

В Ростуризме призывают российских путешественников остерегаться гепатита А во время поездок по Европе.

В ближайшее время в данном регионе ожидается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Туристам советуют максимально осторожно выбирать места для путешествий, а также тщательно соблюдать ключевые правила гигиены, передает РИА "Новости".

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в период с 1 июня прошлого года по 27 сентября текущего года двадцать стран Европы сообщили о 2873 подтвержденных случаях гепатита А.