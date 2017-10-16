СМИ узнали о планах сторонников ИГ напасть на участников на фестивале молодежи

Задержанные силовиками в Москве и Махачкале сторонники "Исламского государства" (террористическая организация ИГ в России запрещена) готовили теракты на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

О спецоперации силовиков по задержанию сторонников ИГ в субботу информировал Национальный антитеррористическый комитет (НАК). О планах боевиков "спящих" ячеек" ИГ пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Все задержанные являются выходцами из Дагестана. Большинство из них работали разнорабочими на стройках.

По данным издания, все задержанные уже дают признательные показания, в том числе о связях с эмиссарами ИГ. При задержании у террористов изъяли две бомбы и холодное оружие.

Выйти на злоумышленников силовикам помогла длительная оперативная работа, в том числе изучение переписки подозреваемых в интернете.