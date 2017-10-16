В учениях ВДВ в Приморье участвуют около 2 тыс. военных

В учениях ВДВ в Приморье принимают участие около двух тысяч военных и не менее 400 единиц техники.

Данную информацию предоставили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Отмечается, что командование Воздушно-десантных войск выделило Уссурийскому соединению ВДВ менее трех суток для подготовки военнослужащих к осуществлению учебно-боевых задач.

Как уточняет РИА "Новости", данные учения являются плановыми и проходят в рамках контрольной проверки войск за текущий год.