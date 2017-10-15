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Открытие фестиваля молодежи в Сочи было прервано влюбленным из Владикавказа

15 октября 2017, 21:19 [ «Аргументы Недели» ]

Открытие фестиваля молодежи в Сочи было прервано влюбленным из Владикавказа

На церемонии открытия IX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившей в ледовом дворце «Большой» в Сочи, молодой человек решил в третий раз уговорить любимую девушку выйти за него замуж.

Он появился на сцене в красном костюме и представился Гошей из Владикавказа. Молодой человек объяснил, что дважды уже делал предложение своей избраннице, но она говорила "нет". Когда девушка также появилась на сцене, Гоша встал на колено и попросил ее стать его женой. Девушка по имени Кристина ответила согласием.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит одновременно в двух российских городах в Москве и Сочи. 

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