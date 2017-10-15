МВД: в Крыму пресекли несанкционированный пикет

В Крыму сотрудники полиции пресекли несанкционированный пикет. 49 человек задержала полиция в минувшую субботу за участие в несанкционированных пикетах. После проведения профилактических бесед задержанных из полиции отпустили.

"За нарушения требований Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в органы внутренних дел были доставлены 49 граждан, участвовавших в пикетировании. После получения от них объяснений и проведения профилактических бесед все участники мероприятий были отпущены из помещений ОВД", — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Крым.

Полиция проводит проверку с целью установления и привлечения к ответственности лиц, виновных в организации и участии в незаконных публичных мероприятиях.