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Самолет рейса UT295 вернулся в аэропорт Внуково из-за аварийной ситуации

15 октября 2017, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет рейса UT295 вернулся в аэропорт Внуково из-за аварийной ситуации
фото: pixabay.com

Самолёт авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс UT295 из Москвы в Сургут, возвращается в аэропорт вылета "Внуково" из-за аварийной ситуации на борту. Воздушное судно совершит посадку после того, как выработает топливо.

"Рейс UT295 Москва — Сургут авиакомпании «ЮТэйр», вылетевший из столичного аэропорта Внуково в 10:30, принял решение о возвращении в Москву из-за аварийной ситуации на борту", — заявил источник ТАСС.

В воздушной гавани подтвердили, что самолёт готовится к посадке. На данный момент известно, что задымления на борту воздушного судна нет. Другие подробности последуют.

 

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Самолет, вылетевший из Внуково в Сургут, благополучно сел в аэропорту вылета

Самолет, вылетевший из Внуково в Сургут, благополучно сел в аэропорту вылета

Самолет Boeing 737, вылетевший в 10:30 мск рейсом UT295 из Москвы в Сургут, приземлился в аэропорту "Внуково". Решение о возвращении авиалайнера во Внуково было принято из-за аварийной ситуации на борту.

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Самолет рейса UT295 вернулся в аэропорт Внуково из-за аварийной ситуации

Самолет рейса UT295 вернулся в аэропорт Внуково из-за аварийной ситуации

Самолёт авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс UT295 из Москвы в Сургут, возвращается в аэропорт вылета "Внуково" из-за аварийной ситуации на борту. Воздушное судно совершит посадку после того, как выработает топливо.

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В Нижегородской области 4-летний мальчик заблудился в лесу в Борском районе. С субботы малыша ищут сотрудники Следственного комитета, полиция, спасатели МЧС, солдаты войсковой части и волонтеры.

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