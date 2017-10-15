Самолет рейса UT295 вернулся в аэропорт Внуково из-за аварийной ситуации

Самолёт авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс UT295 из Москвы в Сургут, возвращается в аэропорт вылета "Внуково" из-за аварийной ситуации на борту. Воздушное судно совершит посадку после того, как выработает топливо.

"Рейс UT295 Москва — Сургут авиакомпании «ЮТэйр», вылетевший из столичного аэропорта Внуково в 10:30, принял решение о возвращении в Москву из-за аварийной ситуации на борту", — заявил источник ТАСС.

В воздушной гавани подтвердили, что самолёт готовится к посадке. На данный момент известно, что задымления на борту воздушного судна нет. Другие подробности последуют.