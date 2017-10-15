Полиция предотвратила драку группы подростков в Москве

Полиция предотвратила драку группы подростков на севере Москвы. В субботу, 14 октября, жильцы домов на Фестивальной улице заметили компании юношей, прогуливающихся по улице. Встревоженные граждане обратились в правоохранительные органы.

Оказалось, две девушки что-то не поладили в соцсети и решили встретиться воочию и поговорить между собой. Поддержать девушек при разговоре решили парни из разных столичных районов. "Встреча" была назначена на 17 часов. К этому времени к моменту прибытия полиции. Подростки на тот момент стояли небольшими группа и разговаривали, - сообщает телеграм-канал Mash.

Стражи порядка задержали 10 человек, - сообщает Лайф. Документов у молодых людей при себе не оказалось. Их забрали домой родители.